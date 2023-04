Champions League, Napoli-Milan: previsto ennesimo sold out

Per la sfida di Champions League tra Napoli e Milan è previsto ancora un altro sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli e Milan si sfideranno in occasione dei quarti di finale di Champions League. Il quotidiano Repubblica s concentra su un altro probabile sold out allo Stadio Maradona.

“Napoli-Milan andrà di scena allo stadio Maradona per due volte in meno di 3 settimane. Gli azzurri sfideranno questa sera la squadra di Pioli in campionato, mentre il 18 aprile i rossoneri torneranno a Fuorigrotta per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco che sono giorni di passione anche per i tifosi, per la caccia al biglietto. Al sold out di oggi sta per aggiungersi quello del 18 aprile, quando ci sarà la sfida europea di ritorno con i rossoneri. I prezzi alti e le modalità caotiche della prevendita non stanno fermando la corsa al botteghino, nonostante le proteste sui social.”