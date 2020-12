Napoli, scoppia la bufera sui social: la frase di Giuntoli che fa infuriare i tifosi

La situazione terzini sinistri continua ad essere un problema in casa Napoli

La sconfitta del Napoli contro la Lazio nel match di ieri sera all’Olimpico ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Questa è la quarta sconfitta in campionato e i supporter ora cominciano a preoccuparsi, specialmente per quanto riguarda la situazione terzini sinistri. Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di SKY Sport nel prepartita dell’incontro di ieri, una sua frase ha scatenato una rivolta sui social: “A gennaio mercato chiuso in entrata”. Dichiarazioni queste che, alla luce della prestazione di Mario Rui che con un errore ha causato il 2-0 dei biancocelesti, e l’ormai irriconoscibile Faouzi Ghoulam, non trasmettono serenità alla piazza partenopea.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Da oggi Napoli in ritiro fino alla gara contro il Torino

Napoli senza carattere, Gattuso fortemente criticato sui social

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricky Martin mostra una nuova foto del piccolo Renn, il suo quarto figlio