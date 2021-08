Calciomercato, Manolas: “no” secco del Napoli all’offerta dell’Olympiakos

Il Napoli non è disposto a svendere il difensore

Il Mattino nella sua edizione odierna si sofferma sul trasferimento di Kostas Manolas all’Olympiakos. Malgrado la smentita del vice presidente del club greco, pare che la trattativa stia proseguendo, tanto che ci sarebbe addirittura l’intesa tra la società e il difensore, il quale avrebbe dato la disponibilità ad abbassarsi l’ingaggio per un contratto quinquennale per 1,8 milioni a stagione. Manca però l’intesa tra i club. De Laurentiis chiede 20 milioni ma l’Olympiakos non va oltre gli 8-10. I partenopei sarebbero disposti ad arrivare a 15 milioni, ma soltanto in cash e senza contropartite.

