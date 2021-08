Napoli: Spalletti deluso dal mercato, si aspettava i nuovi acquisti per l’esordio in campionato

A poco più di 10 giorni dalla fine del calciomercato gli azzurri hanno messo a segno il solo acquisto dello svincolato Juan Jesus

Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Luciano Spalletti. Stando a quanto si legge il tecnico non sarebbe affatto soddisfatto dell’operato del club sul mercato. Ad alimentare questo malumore, oltre al vedere sfumare l’affare Emerson Palmieri, sarebbe stato anche il mancato arrivo dei due rinforzi a centrocampo da lui richiesti. Il quotidiano aggiunge che arriverà un solo acquisto (forse) per la mediana e che l’allenatore sperava di avere la prosa al completo già per l’inizio del campionato. A centrocampo i nomi sul taccuino di Giuntoli sono: Mandava, Berge e Youssouf ma le cifre in ballo sono troppo alte.

