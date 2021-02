La giornalista Monica Scozzafava: “A Mazzarri piace il Napoli”

Monica Scozzafava, giornalista, è intervenuta aRadio Crc per analizzare il delicato momento del Napoli e di mister Gattuso

Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta in diretta a “Arena Maradona” su Radio Crc per analizzare il momento del Napoli e di mister Gattuso:

“La squadra è stanca nelle gambe e nella testa; avrebbe bisogno di una scossa. Nel caso Gattuso venisse esonerato, vedrei bene Walter Mazzarri. Nelle ultime settimane ci siamo sentiti e il mister toscano mi ha sempre ripetuto che il Napoli è una squadra forte in grado di nutrire ambizioni. Per il momento sulla panchina del Napoli nulla è cambiato. Per la prossima stagione, invece, spero che la società punti su un tecnico di esperienza. Non sarebbe il caso di provare altre scommesse”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Gli allenatori che potrebbe prendere adesso il Napoli? Ecco chi sono”

Napoli, il silenzio stampa durerà due giorni: ecco perchè

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lite in famiglia, giovane uccide il padre a martellate