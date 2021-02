Del Genio: “Si dice che i giocatori del Napoli sono con Gattuso, ma ho qualche dubbio”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e dell’allenatore Gattuso

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento del Napoli e dell’allenatore Gattuso:

“Ultimamente, e sempre più spesso, il Napoli prende gol per errori individuali che sono dovuti alla cattiva organizzazione. Ci sono anche gli errori dei singoli e sono molto evidenti. Gli errori degli allenatori sono evidenti ma resta sempre il punto interrogativo che non ti fa capire cosa sia accaduto in allenamento per la non riuscita di uno schema”.

“Sento spesso dire in giro che i calciatori del Napoli sono con l’allenatore Rino Gattuso, ma non è chiaro se la comunicazione si sia interrotta o meno”.

