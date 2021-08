Napoli: Mertens sulla via del ritorno, può essere convocabile per la gara contro la Juventus

Il belga brucia le tappe e vuole essere tornare in gruppo al più presto

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla della situazione dell’infermeria azzurra. Per l’inizio della stagione, Spalletti potrà contare su tutti, all’infuori di: Demme (che tornerà a fine settembre), Ghoulam e Mertens. Questi ultimi nella giornata di ieri hanno svolto lavoro personalizzato e sono sulla via del recupero ma in particolare l’attaccante belga sta bruciando le tappe e potrebbe essere riaggregato già per la sfida contro la Juventus del 12 settembre.

