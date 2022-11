Spalletti: “Udinese società che sa fare calcio, Kvara non ci sarà”

Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Udinese

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ha tenuto la consueta conferenza stampa prepartita nella quale ha parlato della sfida di domani contro l’Udinese. Ecco quanto dichiarato:

“Sarà una gara con tante difficoltà, abbiamo valutato la loro capacità di ripartire, quando riconquistano per poi ribaltare le azioni. Se crediamo che questa è la partita che ci permette di andare in vacanza è un pensiero da dilettanti, ma se pensiamo che ci permette di affrontare la sosta ed il periodo duro che arriverà allora siamo professionisti. Partita da sbranare. L’Udinese è una società che sa fare calcio, prende i migliori giovani in giro nel mondo, è attenta, all’inizio del campionato Giuntoli già lo diceva .Ne parlavamo di una squadra ad alti livelli, conosce più di me il mercato ed i giovani che si mettono in mostra anche se non si erano ancora visti nel nostro campionato. Sottil? Lo conosco bene, l’ho allenato, conosco il suo carattere. Si vedeva già sarebbe diventato un tecnico forte, aveva già la visione in fase difensiva. E’ una partita difficile, non una partita trappola, è difficile e basta. Ora sembra che l’Udinese sia di secondo livello, ma hanno vinto 1-0 con la Fiorentina, 4-0 con la Roma, 3-1 con l’Inter ed a Sassuolo, pareggiato con Atalanta e Lazio. Kvara? Sente ancora male, abbiamo provato ma come arriva a quel livello di velocità e pressione muscolare e sente male e quindi non sarà della partita.”

