Del Genio: “Tra ADL-Gattuso nulla di eclatante, sono cose che succedono”

Il giornalista Paolo Del Genio ha preso parte alla trasmissione A Tutto Napoli su Tele A, esprimendo la sua opinione sul possibile futuro di Gattuso.

Del Genio commenta così la situazione di Rino Gattuso

“Più si avvicina la Champions e più sembra strano l’addio di Gattuso, vista la grande crescita, ma solo loro sono a conoscenza delle cose e sanno se i rapporti potranno essere recuperati. Con tutto il rispetto per Firenze, ma qui ha una squadra che lo segue e con la Champions ha la possibilità di aggiustare qualcosa e io lo sfizio me lo toglierei, poi è chiaro che ognuno prende le proprie decisioni.

In un momento di polemiche generale, tutti hanno enfatizzato sulla gravità, ma per quanto è accaduto non è stata la fine del mondo. Se perdi e il presidente cerca altrove, chiamando altri, è una cosa che capita nel mondo del calcio. Rangnick? Vero, lavorava già con il Milan e poi Pioli fu confermato. Le cose cambiano”.

