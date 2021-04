Napoli, contro il Torino Gattuso ha puntato su Hysaj e lui non ha deluso

Durante la sfida tra Torino e Napoli Gennaro Gattuso si è affidato anche ad Elseid Hysaj, che ha dimostrato di essere all’altezza del suo ruolo.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si soffermano sul difensore del Napoli Elseid Hysaj. Il difensore albanese probabilmente lascerà la squadra, salvo un rinnovo di contratto del quale però non si è ancora parlato. Tuttavia nelle ultime partite la sua prestazione ha soddisfatto il tecnico azzurro. Come riporta il quotidiano anche ieri non ha deluso le aspettative di Gattuso.

“In questo contesto Hysaj, in scadenza di contratto senza dialoghi in corso per un eventuale rinnovo, sta esprimendo prove di grande spessore. Gattuso ha puntato su di lui per la fascia sinistra in due gare consecutive e Hysaj non ha tradito la fiducia, una parola-chiave nel lessico del Napoli cresciuto anche in personalità e maturità.”

