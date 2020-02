Brescia, le ultime di formazione: in attacco coppia pesante

Brescia le ultime di formazione

Brescia, le ultime di formazione in vista della sfida al Napoli. Tuttomercatoweb, scrive le ultime sulle possibili scelte di formazione di Diego Lopez per la sfida al Napoli: il tecnico recupera Tonali e Joronen per questa sfida, mentre Torregrossa non sarà a disposizione. In difesa si va verso la conferma di Mateju centrale in coppia con Chancellor, Sabelli e Martella andranno a completare il reparto. Bisoli andrà accanto a Tonali, con Bjarnason favorito su Dessena. Balotelli e Donnarumma dal 1′, con Zmrahl tra le linee.

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Zmrahl; Balotelli, Donnarumma.

