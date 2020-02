VIDEO – Festa di compleanno per Cavani, Icardi e Di Maria: i tre ballano a torso nudo!

Festa di compleanno per Cavani, Icardi e Di Maria i tre hanno ballato e brindato fino all’alba. A due giorni dalla sconfitta in Champions, ha fatto infuriare i tifosi e l’allenatore Tuchel.

Festa di compleanno per Cavani, Icardi e Di Maria: i tre ballano a torso nudo fino all’alba

Festa di compleanno per Edinson Cavani, Angel Di Maria e Mauro Icardi, tutti e tre nati nel mese di febbraio. Ieri sera alla festa era presente tutta la squadra. Sul web son circolati diversi video della serata, ma in uno in particolare si vedono Cavani, Neymar e Navas che ballano a torso nudo.

Questa festa sarebbe andata avanti fino a notte fonda tra birra e musica latina che ha fatto infuriare i tifosi e l’allenatore Thomas Tuchel. In breve tempo le immagini della serata hanno invaso i social, creando una vera a propria bufera attorno ai calciatori parigini.

Il video

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Meret è deluso: a rischio anche l’Europeo

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”