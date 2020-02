Allarme coronavirus in Lombardia, rinviate 40 partite

Stop al calcio dilettantistico

Dopo i casi di contagio avvenuti nel Lodigiano, il comitato regionale della Lombardia ha provveduto al rinvio di 40 gare. In una nota la federazione ha anche specificato che “le società che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara”. Anche in provincia di Cremona, si è deciso di rinviare due gare di seconda categoria. Al momento in totale sono 42 le gare rinviate, numero che potrebbe salire visto che le società hanno tempo fino domani alle 12 per richiedere lo spostamento. Anche in altri sport è salita la preoccupazione. Infatti, sono stati presi gli stessi provvedimenti anche per alcune partite di volley e ed eventi posdistici.

