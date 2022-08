Il Napoli pensa all’eventuale sostituto di Fabian Ruiz: le ipotesi

Il Napoli starebbe pensando ad un centrocampista da acquistare in caso di cessione di Fabian Ruiz e ci sarebbe già qualche ipotesi.

Il Napoli sta pensando ad un giocatore per sostituire Fabian Ruiz in caso di cessione. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su eventuali alternative.

“Barak si sistemerebbe in cima alla classifica dei pretendenti, nonostante sia «altro» rispetto a Fabian: la fisicità, gli strappi, la capacità di aggredire lo spazio e anche la generosità vengono ritenute qualità utili per una squadra chiamata a correre – e tanto – sui tre fronti; e poi c’è Nandez, da un bel po’ nei radar del Napoli, che ha caratteristiche assai “ alternative ” e un rigore assai meno evidente. O altrimenti, com’è successo un anno fa, nel last second ci sta anche il mister X, l’Anguissa del 2022, il centrocampista strappato all’oceanico mercato degli esuberi o degli indesiderati, un prestito da proiettare nel futuro e comunque da sistemare sempre in prossimità di Zielinski ma immediatamente dietro le sue spalle.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fabian Ruiz saluta il sogno Real, disposto ad andare al PSG

Verona-Napoli, Spalletti avrebbe già scelto il portiere titolare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Flat tax, giustizia e l’ambiente come materia a scuola. Il programma del Centrodestra