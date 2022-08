Nuova offerta del Napoli al Sassuolo per Raspadori, c’è la volontà di chiudere

Il Napoli insiste con il Sassuolo per Raspadori

Il Napoli non molla la presa su Raspadori, nelle ultime ore è stata formulata una nuova offerta al Sassuolo nel tentativo di chiudere la trattativa che va avanti da giorni. Il giornalista della Rai Ciro Venerato, riporta di come i due club siano in continuo contatto per accontentare la volontà del ragazzo che vuole vestire l’azzurro. Il Napoli ha alzato l’offerta a 27 milioni come parte fissa, più 6 di bonus di cui tre facilmente raggiungibili. Eliminata la possibilità di inserire contropartite tecniche, anche perchè i nomi proposti non erano graditi al club emiliano. Tra gli azzurri e il Sassuolo c’è volontà di chiudere, nonostante le difficoltà della trattativa.

