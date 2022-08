Fabian Ruiz saluta il sogno Real, disposto ad andare al PSG

Fabian Ruiz sarebbe disposto a vestire la maglia del PSG ed abbandonare il suo sogno di andare al Real Madrid.

Fabian Ruiz potrebbe diventare un giocatore del PSG. Ad annunciare le ultime sulla questione ci ha pensato il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano ha rivelato che il centrocampista spagnolo avrebbe abbandonato l’ipotesi Real Madrid, club in cui avrebbe voluto trasferirsi. Il Napoli pensa all’ipotesi Paris Saint-Germain e se in precedenza Fabian sembrava restio adesso ci starebbe pensando anche lui. Prima dell’inizio del campionato dunque potrebbe verificarsi qualche novità in merito alla questione.

Di seguito le parole del Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli potrebbe trovare linfa economica nella cessione di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Fabian Ruiz si starebbe convincendo ad accettare il PSG: che attende la cessione di Paredes per sferrare l’assalto con 25 milioni di euro. Fabian si sta convincendo di questa prospettiva abbandonando il sogno Real Madrid a parametro zero.”

