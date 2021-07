Napoli, Zanoli sempre più convincente, potrebbe avere un posto da titolare

Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli, sta convincendo sempre di più Luciano Spalletti.

Alessandro Zanoli era tra i giocatori presenti al primo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Non solo: il terzino destro classe 2000 andrà anche al secondo ritiro, previsto a Castel di Sangro. Il giocatore ha giocato nella Primavera del Carpi fino al 2018, quando ha iniziato a giocare nella Primavera del Napoli. Tuttavia Zanoli sta convincendo sempre di più Luciano Spalletti, per questo motivo potrebbe diventare un giocatore della prima squadra.

Ecco cosa scrive a tal proposito l’edizione odierna di Tuttosport:

“Dal 30 luglio Spalletti ritroverà Ospina e Fabian Ruiz, mentre Meret, Di Lorenzo ed Insigne si riaggregheranno solo il 3 agosto. È molto probabile che per il ritiro in Abruzzo il coach toscano chieda alla Società di portare nuovamente Alessandro Zanoli. Questo esterno destro classe 2000, alto 1,88 e quasi 90 chili, arrivato nella Primavera del Napoli nel gennaio 2018 dal Carpi, è così cresciuto che sono tutti convinti di avere in casa il futuro titolare della corsia destra.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, l’infortunio di Demme potrebbe influire sul futuro di Fabian Ruiz

Napoli: 2 cessioni per sanare i debiti, ADL punta ad incassare 20 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: l’ovest continua a bruciare, rogo devasta l’Oregon