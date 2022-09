Napoli, Spalletti preferisce attendere per il rinnovo: il motivo

Luciano Spalletti preferirebbe attendete per quanto riguarda il suo rinnovo con il Napoli: il motivo lo spiega La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport ha riportato una notizia relativa al rinnovo del tecnico Luciano Spalletti con il Napoli. L’allenatore originario di Certaldo sta disputando una stagione per il momento più che positiva con la squadra azzurra, tuttavia preferirebbe aspettare ancora un po’ prima di procedere con la firma. In particolare la sua decisione sarebbe quella di valutare anno dopo anno il da farsi; il motivo di ciò sarebbe legato alla sua età anagrafica.

Ecco le parole della Gazzetta dello Sport sulla questione:

“Sono anziano, devo valutare anno dopo anno”. È chiaro che aspetterà la primavera per capire quali saranno i risultati e le prospettive. Ma se le cose andranno per il verso giusto, l’allenatore potrà essere soddisfatto se il club userà l’opzione sul contratto, da rinnovare in automatico al 2024.”

