Non solo Meret, il Napoli tratta anche i rinnovi di Zerbin e Gaetano

I giocatori Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano potrebbero presto prolungare presto il loro accordo con il Napoli.

Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano sarebbero vicini al rinnovo con il Napoli. A riferire la notizia è stata La Gazzetta dello Sport che si è brevemente soffermata sulla situazione del club partenopeo. A quanto sembra dunque Alex Meret non è l’unico giocatore che presto prolungherà il contratto con la Società partenopea.

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano:

“Nel frattempo sarà anche il tempo per trattare con gli agenti di Alessio Zerbin e anche di Gianluca Gaetano. L’esterno sta rispondendo molto bene alle sollecitazioni di Luciano Spalletti, mentre il centrocampista ha avuto meno opportunità. La strategia della società è quella di tenere sempre sotto controllo il monte ingaggi e non rischiare più una situazione come quella della passata stagione, con 5 giocatori in scadenza e diversi altri con la valigia pronta.”

