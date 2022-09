Bernabei su Kim: “A Napoli è l’emblema della rivoluzione”

Il giornalista Simone Bernabei si sofferma sul difensore del Napoli Kim Min-Jae; ecco cosa scrive sul portale Tuttomercatoweb.

Tra i nuovi acquisti del Napoli uno dei giocatori che ha sicuramente sorpreso in positivo è il difensore coreano Kim Min-Jae. Il giornalista Simone Bernabei si è concentrato su di lui ed ha fatto il punto della situazione sul portale Tuttomercatoweb.

“Fra tutti i senatori che se ne sono andati, il più complicato da sostituire è sembrato fin da subito Kalidou Koulibaly, in casa Napoli. L’estate della rivoluzione, del ringiovanimento e del taglio del tetto ingaggi ha portato Aurelio De Laurentiis a sacrificare anche la colonna difensiva degli ultimi anni e fin dai momenti in cui la trattativa col Chelsea si è scaldata è emerso come primo nome quello di Kim Min-jae. Il centrale koreano arrivato dal Fenerbahce fra lo stupore generale è stato un investimento forte e deciso, col Napoli che ha sborsato i 20 milioni previsti dalla clausola rescissoria pur di portarlo al Maradona. E lui, senza troppi proclami, si è inserito fin da subito con la forza e autorità nel mezzo alla retroguardia di Spalletti. Escludendo la gara saltata contro lo Spezia, ha sempre giocato titolare, sempre per tutta la partita e sempre con un livello qualitativamente eccellente. E non era certamente scontato, come impatto, anche considerando i due gol messi a segno in Serie A grazie al suo strapotere fisico.”

