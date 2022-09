Italia-Inghilterra 1-0: decide il gol di Raspadori

Jack Raspadori regala la vittoria all’Italia

Continua anche in Nazionale il grande momento di Jack Raspadori. L’Italia di Roberto Mancini batte l’Inghilterra nel match di Nations League a San Siro. La rete che decide l’incontro arriva al 68′ e porta la firma dell’attaccante azzurro ex Sassuolo. L’Italia ora si trova a 8 punti a -2 dall’Ungheria, sarà decisivo il match proprio contro gli ungheresi per un posto nelle finals.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

