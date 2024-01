Corriere dello Sport – Perez in pole per la difesa: ma spuntano altri due profili

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione sugli obiettivi in difesa del Napoli. Il profilo principale rindirizza all’argentino 23enne Nehuen Perez dell’Udinese. La cifra per averlo ammonterebbe intorno ai 13 milioni, inoltre spostandosi all’interno del Pese, non andrebbe ad alterare la questione degli slot degli extracomunitari, esauriti con l’arrivo di Traorè.

Tuttavia non è l’unico profilo monitorato, perché nella lista del Napoli ci sono anche Arthur Theate, belga di 23 anni del Rennes; Lilian Brassier, francese di 24 anni, del Brest.

