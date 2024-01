Tony Manna, dal Vesuvio alla Curva B

Tony Manna, Ultras napoletano fondatore del club “Cercola Partenopea” e prima ancora presidente del Club sez. Cercola 2012, ha pubblicato, all’inizio di gennaio, il libro “Cercola – Dal Vesuvio alla Curva B” in cui mette in relazione tifo e cultura in uno studio storico-socioculturale della sua Cercola. Ha deciso poi di devolvere l’intero ricavato dell’opera in beneficenza.

Quanto è importante, secondo lei, il Club “Cercola Partenopea” per Cercola ed i suoi tifosi?

É stato punto di svolta del tifo perché mancava quell’orgoglio nell’esporre la propria identità. I primi periodi sono serviti a cancellare l’immaginario di una Cercola bianconera. Una volta cancellata questa falsa immagine siamo riusciti a creare la vera immagine di Cercola, una Cercola napoletana riuscita ad arrivare nel settore della Curva B.

Che cosa l’ha spinta a scrivere questo libro?

C’è sempre stato lo stimolo alla curiosità e la ricerca delle proprie radici. A mano a mano ho raccolto appunti e documenti ed ad un certo punto, dopo 12 anni di tifo e cultura, ho deciso di mettere insieme il tutto e raccontare il mio ideale di tifo per portare un messaggio culturale. Volevo raccontare a tutti quanti la mia città, con le proprie storie ed i propri personaggi

Di cosa parla il libro?

Il libro è diviso in tre fasi, la prima parte è più impostata sulla parte storico culturale del paese, nella seconda racconto in modo più preciso la storia del tifo cercolano e la terza parte è dedicata alle eccellenze della città. Nel finale ho lasciato una sorpresa per i tifosi riguardante il terzo scudetto vinto dal Napoli ed alle gioie ed emozioni che questo ha creato non solo in me, ma a tutti gli abitanti di Cercola

Come mai ha deciso di devolvere il ricavato in beneficenza ? E qual è l’obiettivo di questo progetto?

Ho deciso di devolvere il ricavato in beneficenza perché parlo delle mie radici. Racconto le storie ed i personaggi di Cercola e non ho interesse nell’impadronirmi dei loro racconti. Il ricavato infatti verrà donato alla comunità, uno dei progetti che speriamo di completare con le vendite del libro è quello della manutenzione dei campetti da calcio sparsi per Cercola così da regalare ai ragazzi di questa città dei campi su cui giocare.

