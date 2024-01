Corriere dello Sport – Barak, incontro in Arabia: ADL vuole chiudere

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui prossimi impegni del Napoli. Come le sue colleghe, la squadra di Mazzarri sarà impegnata a disputare la competizione della Supercoppa, che si terrà in Arabia. Sarà anche un’occasione per De Laurentiis, il quale proverà a chiudere definitivamente l’affare per Antonìn Barak della Fiorentina. Il Napoli lo vorrebbe in prestito con 500mila euro e un diritto di riscatto fissato a 6 milioni.

La prima proposta è stata rifiutata dai Viola, che dal canto loro preferirebbero l’obbligo. Intanto il club azzurro sta provando a modificare offerta e formula, legando l’obbligo alla qualificazione in Champions League.

