Corriere dello Sport – Buongiorno è il desiderio di Mazzarri: valutazione fuori budget

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto presente il desiderio di Walter Mazzarri. In cima alla lista dei preferiti, ci sarebbe il suo ex allievo Alessandro Buongiorno. Il 24enne del Torino ha lasciato nell’allenatore un bel ricordo, ma a oggi, sembra destinato a rimanere solo un sogno proibito. Almeno per il momento.

Il Toro fa sapere che a gennaio non ha intenzione di liberarsene, è stato chiaro e ogni occasione buona, insiste per ribadirlo. La sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro.

