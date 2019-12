Juventus, scontro Sarri-Bonucci: il difensore sbotta contro l’allenatore

Tweet on twitter

Nella serata di ieri la Juventus di Maurizio Sarri ha trovato la prima sconfitta stagionale sul campo della Lazio, in una partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Simone Inzaghi che nella ripresa ha concesso un’unica occasione gol ai bianconeri.

Il giornalista, Antonio Barillà, de “La Stampa” analizza la sconfitta dei campioni d’Italia e racconta un retroscena particolare avvenuto tra Bonucci e Sarri.

In avvio il tecnico bianconero chiede ansiosamente un movimento ma Bonucci, capitano e leader dell’impostazione dal basso della Juventus, il quale ribatte con un secco: <<Lo sappiamo,stai calmo>>, non lasciando spazio ad ulteriore replica dell’ex allenatore del Napoli.

