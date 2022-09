Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto sul rinnovo del portiere Alex Meret ai microfoni di Radio Marte.

Giovanni Scotto ha parlato del rinnovo di Alex Meret ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiartazioni:

“Il Napoli riconosce in Meret grande disponibilità non ci sono state mai polemiche, mai dissapori. De Laurentiis potrebbe premiarlo con dei bonus in più, legati probabilmente alle presenze in Champions League per dargli un ingaggio più alto di quello promessogli in estate per rinnovare. Una sorta di premio, per intenderci.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Rrahmani, gli aggiornamenti dal ritiro del Kosovo

Bagni: “Sorpreso dal Napoli: ecco il mio consiglio per continuare su questi livelli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici