Di Lorenzo: “Primo posto Napoli una soddisfazione. Scudetto? Un sogno vincerlo da capitano”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e difensore della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Di seguito le parole del capitano azzurro riportate da TMW.

Il Napoli fin qui ha dominato in Europa, cosa vuol dire? “Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. Per il calcio italiano avere una società come la nostra, ma anche come le altre che partecipano alle competizioni internazionali, è una cosa bella. Speriamo sia di buon auspicio per tutto il movimento italiano”.

Ritrovi nel Napoli qualcosa del gruppo che ha vinto l’Europeo? “Questa atmosfera non s’è persa dopo l’Europeo. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Dobbiamo però continuare così, il campionato è ancora lungo”.

Hai pensato che potresti diventare il capitano del terzo Scudetto? “Sarebbe davvero un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però, come detto prima, la stagione è ancora lunga. Abbiamo fatto un percorso importante, ma ci sono ancora tantissime gare da giocare. Abbiamo un vantaggio importante, ma con tante gare davanti è ancora lunga”.

Come è avvenuta la tua nomina di capitano? “E’ stata una scelta di Spalletti col gruppo, per me è davvero un orgoglio indossare una fascia di capitano così importante. Ogni giorno sto dando tutto me stesso per dimostrarmi all’altezza di questo ruolo”.

Avresti preferito non si interrompesse il campionato? “Sicuramente è stato un periodo intenso, con tantissime partite. Può far bene staccare un attimo per poi ripartire a gennaio con ancora più voglia. Chiaramente in questa sosta tutti speravamo di essere al Mondiale, ma è andata così. Siamo ripartiti con grande voglia prima dell’Europeo e ora dobbiamo fare la stessa cosa. Resettare tutto, creare un nuovo gruppo e un nuovo ambiente”.

