Calciomercato Napoli, due nuovi obiettivi in vista della prossima stagione: i nomi

Calciomercato Napoli, due obiettivi nuovi in vista della prossima stagione. La SSC Napoli è sempre alla ricerca di nuovi talenti e monitora continuamente giocatori in tutto il mondo, secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira, due nuovi giocatori si sarebbero aggiunti alla lista degli obiettivi azzurri per la prossima stagione – “Il Napoli sta monitorando Khéphren Thuram del Nizza e Lazar Samardzic dell’Udinese” – scrive Schira, che poi aggiunge – “Gli scout del Napoli li hanno visionati in diverse partite nei mesi scorsi”.

Su Lazar Samardzic calciatore dell’Udinese, Spalletti ha già manifestato il suo apprezzamento e da tempo si mormora di un interessamento del club partenopeo per il centrocampista tedesco classe 2002. Di origini serbe, Samardzic è alla sua seconda stagione in Serie A; prima aveva giocato con Herta Berlino e RB Lipsia.

Khephren Thuram, invece, è il figlio di Lilian Thuram, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale francese, ed è anche il fratello di Marcus Thuram, attaccante e figlio più noto di Thuram. Kephren è un centrocampista classe 2001, è nato a Reggio Emilia ma è francese come suo padre e attualmente sta giocando la sua quarta stagione al Nizza in Ligue One.

