Napoli – Spalletti recupera tre giocatori per la sfida di Bologna

Tuttosport – Buone notizie in casa Napoli: non solo Osimhen, Spalletti recupera ben tre giocatori.

Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano, il mister potrebbe recuperare altri tre elementi in vista della trasferta di Bologna:

“Ieri il tampone di Lozano è risultato negativo al Covid e oggi sarà di nuovo a Napoli: potrebbe andare in panchina domani contro la Fiorentina. Oggi si saprà se anche il tampone di Malcuit e Mario Rui sarà negativo, così da rivederli per la sfida di Bologna. Quella di domani pomeriggio allo stadio Maradona sarà la 18esima sfida tra queste due squadre nella competizione tricolore, con l’apice raggiunto nella finale giocata a maggio 2014 e vinta 3-1 dai partenopei con doppietta di Insigne e con un gol di Mertens per il Napoli, mentre la rete per i viola fu di Vargas”.

