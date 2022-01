Infortunio Insigne – Lesione distrattiva del muscolo: i tempi di recupero dilatano

Corriere del Mezzogiorno – Infortunio Insigne: i tempi di recupero potrebbero dilatarsi. I dettagli.

Questo è quanto riportato dal quotidiano sull’infortunio di Lorenzo Insigne:

“Il Napoli dovrà fare a meno del fantasista azzurro per almeno 15 giorni, ma i tempi potrebbero dilatarsi. “Insigne – si legge nel comunicato del Napoli – in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Resta da capire, dunque, quanto saranno efficaci le cure e come risponderà il muscolo”.

