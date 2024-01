Napoli su Ngonge, la richiesta dell’Hellas Verona

Secondo Sky Sport il Napoli avrebbe messo gli occhi su Cyril Ngonge, attaccante che veste la maglia dell’Hellas Verona.

Il Napoli avrebbe un interesse per l’attaccante dell’Hellas Verona Cyril Ngonge. A riferire la notizia è l’odierna edizione di Sky Sport, che riporta qualche dettaglio anche sulla richiesta del club gialloblù.

Di seguito quanto si legge:

“Il Napoli piomba forte su Ngonge. Giovane attaccante classe 2000, in scadenza con l’Hellas nel 2026, è valutato dal club veneto circa 12 milioni di euro: sono in corso contatti tra i due club. Il giocatore interessava anche alla Fiorentina, che era disposta a mettere sul piatto 9 milioni. Gli uomini mercato del presidente De Laurentiis hanno puntato forte sul giovane talento che quest’anno in Serie A si è messo in mostra segnando anche 5 gol e fornendo 2 assist. Giocatore di fascia ma che può giocare su tutto il fronte d’attacco. Una mossa a sorpresa, considerando le priorità del Napoli in questa sessione: un difensore centrale e la ricerca (oltre a Samardzic) di un’alternativa e di un sostituto di Anguissa. Un investimento quindi non solo per il presente ma anche proiettato al futuro, con i club al lavoro per trovare la formula giusta per l’accordo.”

