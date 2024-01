Il Mattino – Chance per Simeone: partirà titolare con la Salernitana

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare alcune mosse di Walter Mazzarri. In vista della sfida contro la Salernitana, sabato al Maradona, Giovanni Simeone guiderà l’attacco del Napoli.

“Lanciato Raspadori titolare a Torino senza successo, ora tocca al Cholito che partirà finalmente dal primissimo minuto. Il tecnico cambia così il riferimento offensivo per provare a dare una scossa e, da come sembra, starebbe studiando anche qualche altra sorpresa per l’occasione”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen attacca l’agente di Kvaratskhelia: “Sei un pezzo di sporcizia e una vergogna”

Samardzic-Napoli, trattativa verso la chiusura: manca un ultimo dettaglio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vera Gemma, è amore con Guè Pequeno: è la coppia più incredibile di inizio anno