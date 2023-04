UFFICIALE – Scelto l’arbitro di Juventus Napoli, sarà Fabbri

Ufficiale, Fabbri sarà l’arbitro di Juventus-Napoli

Sarà Michael Fabbri l’arbitro di Juventus-Napoli, match in programma domenica alle 20:45 all’ Allianz Stadium. In questa stagione ha arbitrato un solo match degli azzurri, in occasione della prima giornata contro il Verona. Al Var ci sarà Aureliano. Ecco la designazione completa:

FABBRI

PAGLIARDINI – SCARPA

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

Fonte immagine in evidenza: pagina ufficiale Facebook AIA

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi e Francesco Totti: il giudice dà a lei la mega villa all’Eur e 12.500 euro al mese