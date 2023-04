Napoli, addio a Federico Salvatore. Il cantautore napoletano morto a 63 anni

Morto Federico Salvatore

Napoli da l’addio a Federico Salvatore, noto cantautore napoletano che è scomparso all’età di 63 anni. A dare l’annuncio è la moglie Flavia D’Alessio, che attraverso i social ha scritto:

“Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore”.

Pagina ufficiale Facebook Federico Salvatore

