Mertens – Nessuna offerta di rinnovo: il Napoli lascerà partire il belga

Il Mattino: “Gli ultimi show di Mertens”. Il belga sarebbe disposto ad accettare qualsiasi cifra, ma il Napoli non è disposto a fare nessuna offerta di rinnovo.

Il quotidiano riporta un’indiscrezione che fa storcere il naso ai tifosi. Difatti, sembrerebbe che il Napoli non sia disposto ad esercitare la clausola per il rinnovo di contratto, nonostante Mertens sia disposto ad accettare qualsiasi cifra pur di rimanere in azzurro. Un addio amaro, su una strada ancora da percorrere, condita di grazia e altri teneri momenti. Tuttavia le strade di Dries e del Napoli a fine stagione si separeranno.

Ad oggi non esiste nessuna possibilità che Mertes possa restare al Napoli, e non è lui a volerlo.

