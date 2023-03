Napoli-Atalanta, Gasperini: “Potevamo fare di più nelle ripartenze, gara decisa dai dettagli”

Napoli-Atalanta, le parole di Gasperini a fine partita

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che grazie alle reti di Kvaratskhelia e Rrahmani torna a +18 sull’Inter. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo fatto bene la nostra gara, sbagliando qualcosa nelle ripartenze e potevamo fare di più. Abbiamo tenuto bene il campo, queste partite viaggiano sui dettagli come in occasione del primo goal che ha cambiato la partita. Potevamo essere più precisi per creare qualche pericolo in più, ho avuto delle risposte positive da tanti miei giocatori che hanno fatto quello che avevamo preparato. Abbiamo ancora dodici partite, se sono soddisfatto lo diremo a fine campionato. Nelle ultime settimane abbiamo perso dei punti, ma abbiamo dimostrato anche questa sera di poter giocare con grande dignità e coraggio. E’ questo quello che chiedo. Nelle ultime dodici partite, insieme alla prestazioni dei giocatori cardine, possiamo fare un bel finale. Era difficile giocare contro avversari forti, non è che sempre questi ragazzi possono essere decisivi. Zapata ha fatto una buona partita ma non significa niente, rimane un talento che può trovare qualche difficoltà come vale per Lookman. Nella prima parte del campionato hanno dato un grande contributo per tenere in alto la squadra, non cambia il giudizio dopo una partita”.

