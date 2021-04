Mercato Napoli: interesse per Kvaratskhelia, ma c’è anche il Milan

Il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato: si tratta del centrocampista Khvicha Kvaratskhelia, giocatore che però interessa anche al Milan.

Il Napoli è interessato a Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista georgiano del Rubin Kazan. Tuttavia il giocatore non interessa soltanto al club partenopeo: secondo Tuttomercatoweb anche il Milan sarebbe interessato a Kvaratskhelia, classe 2001.

Ecco quanto si legge:

“Il Milan ci prova concretamente per Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra classe 2001 del Rubin Kazan. Contatti continui con l’agente che nei prossimi giorni sarà in Italia grazie ai rapporti creati in questi mesi con il club rossonero. Sullo sfondo la Juventus. Ma a monitorare Kvaratskhelia c’è anche il Napoli: un nome al vaglio degli uomini mercato azzurri da molti mesi ma è mancata, per adesso, l’accelerata decisiva. Intanto il Milan prova a farsi avanti in maniera decisa. E sullo sfondo resta il Borussia Dortmund.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maksimovic-Inter: il club riflette sull’ingaggio del giocatore

Napoli: Demme si allena con il gruppo, Ospina sta recuperando

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: uova pasquali per protesta contro giunta militare