Maksimovic-Inter: il club riflette sull’ingaggio del giocatore

L’Inter è interessato all’acquisto di Nikola Maksimovic, ma l’ingaggio chiesto dal giocatore fa frenare il club.

L’Interesse per Nikola Maksimovic da parte dell’Inter è ormai risaputo. Tuttavia il club nerazzurro sta valutando anche altre alternativa. Il motivo di ciò ha a che fare con l’ingaggio chiesto dal difensore serbo, come riporta Calciomercato.com.

“Nikola Maksimovic, difensore in scadenza di contratto col Napoli e obiettivo dell’Inter per la difesa, chiede 2 milioni e mezzo a stagione per firmare il prossimo accordo. Momento di riflessione per i nerazzurri, che si guardano attorno.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Demme si allena con il gruppo, Ospina sta recuperando

Iannicelli: “Monumento per Gattuso e riconferma se arriva in Champions”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: uova pasquali per protesta contro giunta militare