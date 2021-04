Iannicelli: “Monumento per Gattuso e riconferma se arriva in Champions”

Peppe Iannicelli interviene a “Campania Sport” su Canale 21 per esprimere la sua opinione sulla situazione Napoli.

Iannicelli dice la sua sul Napoli:

“Resto dell’idea che se il Napoli avesse mandato via Gattuso prima del match di Verona, la squadra sarebbe molto più vicina al primo posto. Però, ho sempre detto che i risultati avrebbero potuto rovesciare la sentenza, quindi al momento sono dell’idea che se Gattuso dovesse vincere lo scudetto propongo un monumento a piazza Garibaldi al posto di Garibaldi e il raddoppio del contratto.

Se invece dovesse andare in Champions gli facciamo un monumento un po’ più defilato. Se raggiungesse l’obiettivo Champions e chiudesse bene la stagione, per me meriterebbe la conferma”.

