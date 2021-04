Perillo distrugge Maksimovic: “Non sarà rimpianto dai napoletani”

Perillo sulla prestazione di Maksimovic

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista Antonello Perillo critica duramente la prestazione del difensore azzurro Nikola Maksimovic. Ecco quanto riportato nel suo tweet:

“Sta facendo di tutto per non farsi rimpiangere il prossimo anno, Kostas Manolas senza Koulibaly va di male in peggio. Nota di merito per Lorenzo Insigne, classe pura e solito impegno. Con la Juve sarà una super sfida”.

