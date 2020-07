Corbo umilia Allan: “E’ irritante, si sente con la testa ancora a Parigi”

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così della prova di Allan col Parma: “L’irritante Allan, per la sua palese sindrome dell’altrove.

Si sente con la fantasia ancora a Parigi dove non gli fu possibile andare o si immagina chissà dove, di certo consegna al Napoli la controfigura di se stesso. Ieri avrebbe dovuto dare tutto, anche di più: in un Napoli che non fa filtro a centrocampo, un incontrista dovrebbe candidarsi alla partita di Barcellona. Ma sembra così distante dal Napoli, e la squadra neanche si è accorta della sua sostituzione con Elmas”.