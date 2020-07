Parma salvo, scattano i riscatti di Inglese, Grassi e Sepe: ecco quanto incasserà il Napoli

Con i 3 punti raccolti contro il Napoli, il Parma ha festeggiato anche la salvezza aritmetica. L’obiettivo raggiunto dai gialloblù era anche tra le condizioni stabilite al momento della definizione delle 3 operazioni col Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Con la salvezza, dunque, il Parma ha automaticamente riscattato Roberto Inglese per 20mln di euro (l’anno scorso portò nelle casse già 2mln di prestito oneroso e 2 di bonus salvezza), Alberto Grassi per 7mln di euro (l’anno scorso fu pagato 2mln di prestito) e Luigi Sepe per una cifra tra i 4,5mln ed i 5mln (ma in questo caso probabilmente l’obbligo era previsto in ogni caso). Incasso pianificato da tempo dal Napoli e fondi che insieme a quelli per Rog e Verdi verranno usati, probabilmente, per finanziare il colpo Osimhen.