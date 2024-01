Tg Sport – Ostigard all’Udinese, ma avrebbe preferito il Genoa

Secondo il giornalista Rai esperto di mercato, Ciro Venerato, il Napoli starebbe lavorando a due affari contemporaneamente. I due giocatori in questione sarebbero Nehuen Perez e Leo Ostigard: “Ultima call Pozzo- De Laurentiis dopo quella decisiva in mattinata. Il club friulano ha chiesto Ostigard e il giocatore in queste ore sembra essersi convinto (si era promesso al Genoa). Perez ha vinto il suo braccio di ferro con il suo club. Aveva già dato il suo ok al Napoli tre settimane fa“.

