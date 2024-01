La Gazzetta dello Sport – Dendoncker ha detto subito sì al Napoli: è l’occasione che cercava

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente al nuovo acquisto del Napoli: Dendoncker. Il giocatore ha apprezzato sin da subito la meta e la rosea ne ha svelato i motivi: “Ieri, con un blitz degno di un uomo di spettacolo come il presidente azzurro, ecco il colpo di teatro: il Napoli ha chiuso per l’arrivo di Dendoncker, centrocampista belga classe 1995, uomo di fisico e di rottura ma con discreti piedi.

Eccolo il vice Anguissa, anche se in realtà il camerunese a breve tornerà a disposizione. Con l’Aston Villa si è arrivati velocemente a un accordo, anche perché lo stesso giocatore aveva il desiderio di cambiare aria e voleva una nuova sfida: Napoli è l’occasione che cercava e vista l’emergenza non è escluso che possa trovare da subito un ruolo nella mediana azzurra. Stamattina il giocatore è atteso a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto, poi si metterà a disposizione di Mazzarri, che ha gli uomini contati per la Lazio”.

