Politano rinnova col Napoli: rifiutato l’Al-Shabab

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato la scelta di Matteo Politano. Il giocatore ha preferito rinnovare con il Napoli, rifiutando i 21 milioni messi sul piatto da parte dell’Al-Shabab:

“La lunga trasferta a Riad suonava un po’ come bivio tra le parti e alla fine è stata trovata un’intesa sul rinnovo fino al 2027. L’esterno e la società avevano una contrattazione in ballo da tempo, poi si era inserito a inizio anno l’Al Shabab, il club saudita che ha ospitato il Napoli per gli allenamenti durante il periodo della Supercoppa. La proposta era allettante per tutti: triennale da sette milioni l’anno al giocatore e una quindicina di milioni al Napoli.

Insomma, giusto farci una bella riflessione, anche se il desiderio del giocatore era noto da tempo: Politano si è legato molto a Napoli, ha una nuova compagna napoletana e il sogno di chiudere la carriera in azzurro. De Laurentiis ha infatti rifiutato la proposta degli arabi e ha trovato l’accordo con Politano per rinnovo e adeguamento dell’ingaggio (guadagnerà 3,2 milioni l’anno)”.

