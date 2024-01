Clamoroso Serie A: arbitro denuncia anomalie del sistema

La trasmissione “Le Iene” ha raccolto la denuncia di un arbitro di Serie A circa le anomalie che avverrebbero in tale campo.

Sarebbe arrivata una pesante denuncia da parte di un arbitro di Serie A per quanto riguarda i comportamenti anomali che si manifesterebbero nel sistema arbitrale. Il protagonista ha preferito rimanere nell’anonimato ed ha lasciato una lunga intervista ai microfoni de “Le Iene”, in particolare al giornalista Filippo Roma.

L’edizione odierna di Sportmediaset riporta la questione nel dettaglio:

“Proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al Var, “Le Iene” raccolgono una testimonianza inedita: “Sono un arbitro di Serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri, attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie.”. A parlare, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A, che in un’intervista a Filippo Roma, dopo aver spiegato i motivi per cui sceglie di mantenere l’anonimato, essendo ancora in attività e temendo ripercussioni per la propria carriera, affronta una serie di criticità del mondo degli arbitri in Italia. A partire dagli errori commessi, secondo lui, dai colleghi in campo e non sempre corretti dagli arbitri al Var. Per continuare con la scelta delle immagini che vengono mostrate al pubblico per giustificare alcune decisioni prese dal Var. Infine, racconta come, secondo lui, almeno cinque tra arbitri e assistenti starebbero ricorrendo alle vie legali contro l’Aia (l’associazione arbitri italiani) e la Can (la commissione arbitri nazionali). Il servizio andrà in onda stasera, martedì 23 gennaio, in prima serata, su Italia 1. Nel video anche l’intervista al designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e le critiche sull’operato degli arbitri da parte di noti giornalisti sportivi, come Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napolil-Inter, le dure parole di De Laurentiis al termine del match

Inter, parla Inzaghi: “Complimenti al Napoli, sono soddisfattoper i miei ragazzi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Udinese-Milan, le parole di Collavino dopo gli insulti a Maignan