Il Napoli chiude per Dendoncker, domani le visite mediche

Leander Dendoncker, centrocampista dell’Aston Villa, dovrebbe effettuare le visite mediche con il Napoli nella giornata di domani.

Il prossimo giocatore in arrivo al Napoli sarà probabilmente il centrocampista belga Leander Dendoncker.

Secondo le parole di Sky Sport quest’ultimo avrebbe in programma domani le visite mediche con il club:

“Il Napoli è pronto a chiudere il secondo colpo a centrocampo nel mercato di gennaio. Il club del presidente De Laurentiis ha infatti chiuso l’accordo per Leander Dendoncker. Il belga classe 1995 arriva dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. Nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche, prima della firma sul contratto. In questa stagione – tra Premier League, FA Cup e Conference League – ha totalizzato 15 presenze, realizzando una rete in campionato contro il Manchester United. Ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Anderlecht nel 2013, prima di trasferirsi al Wolverhampton nel 2018 e successivamente approdare all’Aston Villa nel settembre 2022. Centrocampista che gioca davanti alla difesa (ma può giocare anche dietro con un assetto a tre) in carriera ha disputato 32 partite con la maglia della nazionale belga, con un gol e una presenza nel Mondiale 2018 (con i Diavoli Rossi che hanno conquistato il terzo posto finale).”

