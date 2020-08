Premier League contro il Covid-19, tossire volontariamente sarà reato penale

A riportarlo è l’edizione online di SportMediaset, tossire in campo è un reato perseguibile penalmente:

“Tossire volontariamente in direzione di un avversario o di un ufficiale di gara, d’ora in poi, sarà un gesto punito con il cartellino rosso diretto. È una delle nuove linee guida redatte dalla Football Association (la lega calcistica inglese) e valida per la Premier League e per tutti i livelli del calcio d’oltremanica. La regola, nello specifico, prevede l’espulsione immediata nel caso l’arbitro identifichi come un “chiaro atto” il colpo di tosse verso un altro giocatore. Va ricordato tra l’altro che, in tempo di pandemia, un simile gesto è passibile anche di procedimento penale, essendo considerato a tutti gli effetti un crimine dal Crown Prosecution Service.