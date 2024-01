Il Mattino – A fine primo tempo Rocchi ha rimproverato Rapuano: ecco il motivo del cambio metro

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il reale retroscena che avrebbe visto Rapuano cambiare metro di giudizio, durante la finale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Inter. Sarebbe stato proprio Rocchi a rimproverare l’arbitro a fine primo tempo, il quale lo avrebbe intrattenuto a lungo nella stanza dello stadio Saud King. Questa la rivelazione a riguardo:

“Un conto è la direzione “all’inglese”, un altro è trascurare interventi da cartellino giallo. Da qui, il cambio repentino dell’atteggiamento nella ripresa e il Napoli che ci è finito dentro. Il giudizio è, in ogni caso, negativo: alla prova di maturità, Rapuano non viene promosso e chissà quanto dovrà aspettare per essere chiamato a un altro big match”.

